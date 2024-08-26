شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث مفاجأة حفل إيد شيران في رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى كريس هيمسورث كـ ضيف بشكل مفاجئ في حفل المغنى العالمى إيد شيران في رومانيا كعازف طبول، حيث عزف شيران أمام حشد وصل إلى 70 ألف شخص في ذا ناشيونال أرينا، وكان من المقرر ظهور هيمسورث منذ ديسمبر الماضي، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

طلب هيمسورث عبر البريد الإلكتروني العزف على الطبول كجزء من مسلسله Limitless With Chris Hemsworth، والذي يصور حاليًا موسمه الثاني، ويتناول العمل تجربة هيمسورث لتجارب جديدة.

خلال موسمه الأول، تم الكشف من خلال الاختبارات الجينية أن هيمسورث يمتلك استعدادًا وراثيًا لمرض الزهايمر، تعلم هيمسورث العزف على الطبول قبل موعد الحفل.

بعد الحفل، احتضن شيران هيمسورث وأشاد بمساهمته في تلك الليلة، كما قدم له جائزة "التميز في العزف على الطبول".