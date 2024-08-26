شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رضا رئيسا للجنة تحكيم الفنون التشكيلية بملتقى "أولادنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر، أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفنون التشكيلية والحرف التقليدية واليدوية، التى تأتى ضمن فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة، والمقامة بالدمج مع مهرجان فنون الفلكلور الأفروصينى فى الفترة من 20 حتى 27 سبتمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحمل شعار "بكرة أحلى بينا" ويشارك بها ممثلو أكثر من 48 دولة عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية.

وجاءت اللجنة برئاسة الفنان الدكتور أشرف رضا، وعضوية كل من الفنانين: د. بدوى مبروك (قوميسيراً)، د.إيهاب كشكوشة، د. أحمد عبد الفتاح، د. مروة الشاذلى، أمينة سالم، مريم فريد، ولجنة الورش الفنية بتنظيم إيمان عزام، هبة الدويك، وأسماء هريدى.

يذكر أن الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة يقام برعاية ودعم وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدد من المؤسسات الثقافية بالمجتمع المدنى.