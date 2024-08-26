شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى يتألق بأغنية "آه يا عينى يا ليل" فى حفله بمهرجان القلعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم لؤى، على إسعاد جماهير مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 32، بتقديم أغنية "آه يا عينى يا ليل دا اللى قلت عليه حبيب"، والذى قوبل بترديد الأغنية معه والرقص والتمايل على أنغام الموسيقى.

وتتوالى فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء والمقامة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

فى الثامنة مساء تقدم فرقة مواويل التى تضم الفنانين عبد الرحمن بلاله ورضوى إبراهيم مختارات من الأعمال الغنائية الفلكلورية ذات طابع شعبى منها "إحنا البلدي، علي آه ياعيني علي آه (مربعات)، ناس ليها بخت وناس ملهاش، بتناديني تاني ليه، خللي البساط أحمدي، متي يا كرام الحي، علي ورق الفل دلعني، ياما دجت ع الراس طبول، الشيكولاتة "إلى جانب عدد من المدائح النبوية.

وفى العاشرة مساء يلتقى عميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامى بجمهور المهرجان فى أمسية روحانية تضم مختارات من أشهر أشعار الذكر والتواشيح والإبتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشارًا واسعًا وقاعدة جماهيرية عريضة.