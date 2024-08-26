شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استخدام أبلكيشن واتساب على طريقة أحمد حاتم فى عمر أفندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم أحمد حاتم خلال أولى حلقات مسلسل عمر افندى الذى يعرض حاليا على شاشة on، من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، حيث نال حاتم إشادات واسعة من رواد السوشيال ميديا بعد عرض الحلقات الـ 5 الأولى، حيث تفاعل الجمهور مع المسلسل خاصة الثنائى أحمد حاتم وآية سماحة، وينشر الخليج 365 عددا من صور مشاهد المسلسل، خاصة أن العمل ملىء بالديكورات المميزة.

وخلال أحداث مسلسل عمر افندى نشأت علاقة إعجاب بين آية سماحة وأحمد حاتم، الذى جاء من زمن الافينات عن طريق مغارة في منزل والده الذى اكتشفها بالصدفة عقب وفاة والده، وخلال التعرف على آية سماحة التي تجسد ابنة رانيا يوسف خلال أحداث المسلسل نجد أحمد حاتم يعملها طريقة استخدام أبلكيشن واتساب في زمن الأربعينيات، حيث قال لها عندما تريدين أن ترسلى لى رسالة وأنا مش موجود: اكتبى على الشجرة دى اللى انتى عاوزاة وأنا هعمل عليها علامة صح"، وبالفعل عندما عاد أحمد حاتم إلى زمن الاربيغينات بعد الاطمئنان على ابنته، ذهب إلى الشجرة ليجد مكتوب عليها (محتجالك) ليكتب عليها علام صح.



احمد حاتم واية سماحة ورانيا يوسف

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.