أنوشكا تعود للساحة الغنائية بحفل أوركسترالى مع المايسترو جورج قلته

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القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة أنوشكا للعودة إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات، عبر حفل جماهيري كبير على مسرح مكتبة الإسكندرية، مساء الخميس المقبل.

وتعود أنوشكا للإطلالة أمام جمهورها بحفل أوركسترالي بقيادة المايسترو جورج قلته وأوركسترا مكتبة الإسكندرية، يشهد عودتها للحفلات الغنائية بعد غياب سنوات طويلة عن آخر إطلالاتها الجماهيرية منذ بدايات الألفينات.

وتعيد أنوشكا إحياء توليفة من أشهر أعمالها الغنائية بقيادة أوركسترالية على طريقة المايسترو جورج قلته، وصياغة أوركسترالية لجورج قلته وكمال أحمد مصطفى، من بينها روائع "تيجي نغني" و"حبيتك" و"يا ليل" و"في كل غنوة"، مع مفاجأة جمهورها بتحضيرها لعدة أغنيات جديدة تعود بها للساحة خلال العام الجاري مصحوبة بجولة حفلات غنائية.

كما يعقب حفل أنوشكا آخر حفلات جورج قلته في تونس في ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وقيادته حفل "روح العرب" الذي جمع أكثر من ثمانين فنانا من مختلف الدول العربية لأول مرة في انطلاق مشروع الأوركسترا السيمفوني العربي.

أنوشكا، مطربة وممثلة بدأت رحلتها الفنية منذ نهاية الثمانينات وحفرت اسمها في قلوب المصريين بعشرات الأغاني والألبومات الناجحة في التسعينات ومطلع الألفينات، كما مثلت مصر في عدة مهرجانات عالمية وتوجت بالجائزة الذهبية في مهرجان الفرانكفوني بباريس، بينما عملت في مسيرتها التمثيلية مع كبار النجوم مثل عادل إمام ويحيي الفخراني وسناء جميل، ومن أبرز أعمالها الدرامية مسلسل "جراند اوتيل" وآخر أفلامها "وش في وش".

جورج قلته مايسترو ومؤلف موسيقي وضع حجر أساس أوركسترا سينكوب، التي تمزج بين ألوان أوركسترالية مختلفة بين الكلاسيك والتخت الشرقي والباند الغربي، كما قاد حفلات موسيقية لعدد من أشهر نجوم العالم العربي، من بينهم راغب علامة وكارول سماحة وفايا يونان وسعاد ماسي.



حفل أنوشكا في مهرجان الصيف الدولي



أنوشكا تعود للساحة الغنائية