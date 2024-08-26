شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة عاطف بشاى: زوجى دخل العناية المركزة للمرة الثانية وحالته مش مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل السيناريست عاطف بشاي إلى غرفة العناية المركزة للمرة الثانية بعد إصابته بالتهاب رئوي، حيث خضع في المرة الأولى لجراحة في المخ بعد إصابته بنزيف في المخ استدعى لتدخل جراحى.

وقالت مارى عزيز زوجة عاطف بشاى في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "هو خرج من العمليات وتعافى شوية ولكنه أصيب بالتهاب رئوي شديد دخل العناية المركزة تانى من 3 أيام".

وعن حالته الصحية قالت مارى عزيز: "فيه تحسن بسيط بس لسه الحالة مش مستقرة خالص"، مؤكدة أن نقابة المهن السينمائية على تواصل دائم معهم وقام بزيارته اليوم عبد الحكيم التونسي عضو مجلس نقابة المهن السينمائية".

وكان السيناريست الكبير عاطف بشاي قد خضع لجراحة ناجحة في المخ، وذلك بعد إصابته بنزيف في المخ استدعي تدخل جراحي عاجل، وييتعافي السيناريست الكبير حاليا في غرفة العناية المركزة، حيث يبقي تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة قبل الخروج لغرفة عادية ومتابعة علاجه.

وكان مهرجان جمعية الفيلم قد كرم في دورته الخمسين خلال حفل ختامه عددا من الفنانين الذين أثروا السينما على مر السنين، ومنهم السيناريست عاطف بشاي، وذلك بالإضافة لعدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.