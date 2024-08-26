الصورة الأولى لـ ياسمين رئيس من كواليس "صوت وصورة ٢ - رقم سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت النجمة ياسمين رئيس صورتها الأولى من كواليس تصوير مسلسلها الجديد (رقم سري)، هو العمل الذي يعد امتدادًا لمسلسل (صوت وصورة) الذي تم عرضه العام الماضي. وتقوم فيه بدور لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي.

كما تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها (الفستان الأبيض) قريبا. وجدير بالذكر أنها لم تستقر بعد على العمل الذي ستدخل به سباق رمضان المُقبل وخاصة بعد نجاحها في دور شهرزاد في مسلسل جودر في رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل (رقم سري) من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وحصلت النجمة ياسمين رئيس على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها "أنا لحبيبي" في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.