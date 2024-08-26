"حلمي وأكرم حسني وهشام ماجد".. ياسر الطوبجي يكشف عن رأيه بنجوم الكوميديا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان ياسر الطوبجي ضيفًا على بودكاست "برنس الليالي" مع الفنان أمير صلاح الدين ويعرض على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتحدث الطوبجي خلاله عن رأيه في نجوم الكوميديا، منهم: الفنان أحمد حلمي، الفنان أكرم حسني، والفنان هشام ماجد، كما تحدث عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن النجم أحمد حلمي وطريقته في تقديم الكوميديا قال: "بيعمل الكوميديا السوداء، وبيخليك تفكر في الايفيه فتضحك بشجن".

وقال عن الفنان أكرم حسني: "مبدع وبيكتب كويس وبيدور على أفكار برة الصندوق، زي هشام ماجد وشيكو هم التلاتة من نفس المنطقة".

أما عن الفنان هشام ماجد قال: "ينتمي لنوعية الكوميديا الذكية".

ياسر الطوبجي شارك في دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل: "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنان شيكو، مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

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