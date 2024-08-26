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نبيل الحلفاوي يعلق على تصريحات مترجم كولر: "لم يلتزم بحدود المهمة مع الأهلي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تصريحات خالد الجوادي مترجم المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، والتي كشف فيها عن كثير من الأسرار داخل القلعة الحمراء.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لم أتابعه.. لكني قرأت التعليقات، منذ البداية كنت مندهشا من ترك أستاذ ودكتور جامعي في ألمانيا لوظيفته ولو مؤقتا ليكون مترجما في مصر لمدير فني".

وأضاف: "توقعت أنه بمرور الوقت لن يلتزم بحدود هذه المهمة. ولكني لم أتوقع أن يتجاوزها رسميا".

يذكر أن النادي الأهلي وجه الشكر للمترجم خالد الجوادي، على الفترة التي قضاها داخل النادي الأهلي، عقب نهاية ، متمنيا له التوفيق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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