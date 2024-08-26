مروة صبري تنتقد رانيا يوسف بعد أغنيتها "ليك": "مين ضحك عليكي وقالك تغني؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجمت الإعلامية مروة صبري، الفنانة رانيا يوسف بعد طرح أولى أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ليك"، وذلك عبر برنامجها "قعدة ستات" الذي يعرض على قناة "ألفا اليوم".

وخصصت مروة صبري إحدى فقرات برنامجها للحديث عن أغنية الفنانة رانيا يوسف، وهاجمت قرار رانيا يوسف بالاتجاه إلى الغناء، وقالت إن رانيا يوسف ممثلة شاطرة ولكن صوتها "وحش".

وقالت مروة صبري عن كليب رانيا يوسف: "رانيا يوسف طلعت علينا لسه من يومين تلاتة بفيديو كليب، ليه بتغني؟، مين اللي أقنعك وقالك إن صوتك حلو، انتي فنانة شاطرة وممثلة شاطرة ولكن صوتك وحش، بتعملي استعراضات؟، أعتقد أن الجمهور مش مطلوب منه انه يشوف حاجة هو مش عايز يشوفها".

واستكملت: "في حد دلوقتي بيتفرج عليا في قمة الاحترام يقولي حضرتك غيري ما تتفرجيش لأ ما احنا بقينا مجبرين دلوقتي، السوشيال ميديا مبقاش فيه ما تتفرجيش، احنا قاعدين بنقلب على فيسبوك ولا على تيك توك ولا انستجرام كل الحاجات دي بتطلعنا، الجمهور بيجي له اكتئاب بقى يا جماعة، ما انتوا برضه ارحموا الجمهور، وأنا واحدة من الجمهور وبتفرج بتغني ليه مين أقنعك ومين ضحك عليكي وكدب عليكي ووقعك في الفخ ده".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف يُعرض لها حاليا مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم وآية سماحة.

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