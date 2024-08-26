"لا يشوه الدين الإسلامي".. طارق الشناوي يكشف رأي "الرقابة" في فيلم "الملحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تقرير جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لفيلم "الملحد" وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر الشناوي رأي الرقابة في سيناريو فيلم "الملحد" للكاتب إبراهيم عيسى وإشادتهم بمستوى الكتابة وأنه يفضح من يتاجرون بالدين من أجل أهوائهم ومصالحهم الشخصية، وعلق الشناوي: "الرقابة في تقرير رسمي عن الملحد تشيد بسيناريو إبراهيم عيسى وتؤكد أنه يكشف المتاجرين بالدين ويحض على الإيمان بالله".

وجاء نص رأي الرقابة كالتالي: "الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط، بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسدون الإسلام على أهوائهم، كما أن المؤلف عرض شخص ملحد قام بالانتحار بسبب الإلحاد وهو شيء يثبت أنه لا يدعو إلى الإلحاد، لذا أرى أنه لا مانع من الموافقة على السيناريو مع مراعاة، عدم ظهور مشاهد تدعو إلى إزدراء الأديان، لا يعتبر هذا الرأي النهائي والرأي النهائي عند المشاهدة، حذف جميع المشاهد المنافية للآداب العامة، التصنيف العمري +16 مبدئي".

فيلم "الملحد" تدور أحداثه في إطار درامي، ويتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

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