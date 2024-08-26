"رحم الله فقيد الدبلوماسية المصرية".. حسين فهمي ينعى السفير نبيل العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان حسين فهمي، السفير نبيل العربي، وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس الجاري.

وكتب "فهمي"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام: "رحم الله فقيد الدبلوماسية المصرية العريقة الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية وعضو هيئة الدفاع عن مصرية طابا ووزير الخارجية المصري السابق.. رحم الله الصديق العزيز واسكنه فسيح جناته".

توفي السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين.

وقال السفير محمد مرسي، سفير مصر في الدوحة السابق في تصريح خاص لمصراوي، إن السفير نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق، توفي أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وأضاف "مرسي"، أن الدفنة ستكون غدا الثلاثاء بمقابر العائلة على طريق السويس، وسيتم الصلاة عليه في الساحل الشمالي، ولم يتم تحديد موعد العزاء بعد.

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