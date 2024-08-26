جيهان الشماشرجي بسلاح أبيض.. وتعلق: "طريقة عمل الشبوح في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أطلت الفنانة جيهان الشماشرجي على جمهورها ومتابعيها بشكل مختلف عن طريق مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت جيهان بالفيديو ممسكة بسلاح أبيض، وعلقت: "طريقة عمل الشبوح في البيت واستغلال المهارات في الأدوار"، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها.

وشاركت الفنانة جيهان الشماشرجي مؤخرًا بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "الحشاشين"، ومسلسل "كامل العدد +1"، ومسلسل "جودر" وتم عرضهما بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن جيهان الشماشرجي تشارك بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، فيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنانة منة شلبي، والجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

"الموسيقيين" توقف حسن شاكوش عن العمل وتستدعيه للتحقيق