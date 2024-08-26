"قلبي مات".. بكاء نادين الراسي في الذكرى الثانية لوفاة شقيقها جورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة نادين الراسي على إحياء الذكرى الثانية لوفاة شقيقها جورج الراسي الذي رحل عن عالمنا في شهر أغسطس عام 2022 إثر تعرضه لحادث سير مروع على الحدود السورية اللبنانية.

وظهرت نادين في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ولم تتمالك دموعها وهي تتحدث عن شقيقها وأضافت هاشتاج بعنوان "قلبي مات"، وظهرت وهي تشارك في دفتر عزاء جورج الراسي، كما كشفت نادين عن تصالحها مع شقيقتها ساندرين وشقيقها سيباستيان في ذكرى وفاة شقيقهن.

نادين الراسي هي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، كانت بدايتها من خلال مجال الأزياء، ولعبت الصدفة دور في دخولها مجال الفن حين جاءتها الفرصة للمشاركة بمسلسل "الباشاوات"، لتنطلق بعدها وتشارك بالعديد من الأعمال سواء في السينما أو التليفزيون وحتى المسرح، حيث شاركت في مسرحية "زنوبيا" بمسرح الرحابنة، ومن أبرز أعمالها "أميليا، الإخوة، خليك معي"، وشاركت مؤخرا بمسلسل "عرابة بيروت" عام 2023.