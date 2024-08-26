8 حلقات ويتناول حياة هادية غالب.. 5 معلومات عن مسلسل "الغالب غالب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة يانجو بلاي، عن أول مسلسل واقعي مصري أصلي تقوم بإنتاجه تحت عنوان "الغالب غالب"، ويستعرض حياة هادية غالب.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن العمل التسجيلي قبل عرضه..

- المسلسل مكون من 8 حلقات ويُعرض بواقع حلقتين كل أسبوع.

- يقدّم نظرة على حياة هادية غالب، بين الشخصية والمهنية، بينما تتعامل مع ضغوط الشهرة، مما يجعلها واحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم العربي.

- تم تصوير المسلسل بين مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

- يتضمن حلقات أسبوعية تحتوي على مزيج من اللحظات الواقعية والأحداث المثيرة من حياتها، ومحاولاتها إحداث توازن بين الشهرة والعائلة والعمل ورحلة البحث عن الحب.

- يشارك في المسلسل عائلة هادية وأصدقاؤها، بما في ذلك والدها طارق ووالدتها إيمان. بالإضافة إلى ذلك، يشارك في المسلسل أصدقاء وزملاء هادية، كما يتضمن حتى علاقاتها الشخصية.