شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد عبد الغنى فى ظهور نادر بصحبة ابنته.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد سعيد عبد الغني صورة نادرة له بصحبة ابنته علق عليها وكتب: "my princess" وهي الصورة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيها ممن علقوا عليها.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعيد عبد الغني لا يتفاعل بصورة كبيرة مع حساباته على السوشيال ميديا، وهو ما يظهر مع كم الصور التى ينشرها من وقت لآخر.

وكان الفنان أحمد سعيد عبد الغني قد أحيا فى يناير الماضى الذكرى الخامسة لوفاة والده الفنان القدير سعيد عبد الغني، التي تحل اليوم 18 يناير، مؤكدا أنه كان صديقه وتوأم روحه وحب عمره، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عبد الغني، عبر حسابه على إنستجرام: "الذكرى السنوية الخامسة لوفاة أبي وأخي وصديقي وتوأم روحي.. الله يرحمك يا حب عمري".