شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يفتتح حفلات موسم الكويت 24 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الهضبة عمرو دياب حفلات "موسم الكويت" المقرر انطلاقها يوم 24 أكتوبر المقبل في "الأرينا كويت"، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب هناك.

قدم الهضبة عمرو دياب، حفلا أسطوريا كامل العدد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية. ويعتبر الحفل واحدا من أقوى الحفلات التي قدمها مهرجان العلمين لجمهور المهرجان وزوار المدينة الساحرة.

وقدم دياب عددا من أغانيه المفضلة لجمهوره منها: "الحظ، برج الحوت، راجع" والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور.

كما قدم الهضبة عمرو دياب عددا كبيرا من أغانيه القديمة والجديدة، وخلال غنائه "هتدلع" في ختام الحفل تزينت سماء العلمين بالألعاب النارية.

ويأتى حفل عمرو دياب في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم.

ووجه النجم عمرو دياب الشكر إلى جمهوره في بداية حفله الغنائي بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "مساء الخير عليكم جمهوري اللي مشرفني"، كما حرص على توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتابع: "أنا بشكر كل اللي ساهم في وجودي معاكم النهاردة أولهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه".



