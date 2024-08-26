أزمة شيرين مع روتانا تصل إلى وزير الثقافة.. إليكم آخر المستجدات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مفاجأة محامي النجمة شيرين عبد الوهاب بإعلانه انسحابه من قضاياها الشائكة، تقدّم محامٍ مصري بشكوى رسمية الى وزير الثقافة يطالب فيها بـ”حماية الفنانة المصرية من ممارسات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ضدها”.

وأكد المحامي في الشكوى أن “الشركة تستند إلى عقد باطل، لاعتدائه على نصوص قانونية من النظام العام، وتتعمّد شرعنة احتكار النجمة، وتهدف من خلال هذا الأمر ضرب الفنان لصالح تلميع آخرين من فناني البلدان الأجنبية”.

وأضاف أن “قانون حماية الملكية الفكرية أتى بضوابط متعددة لحماية الكنوز الفنية والإنتاجات المستقبلية للإبداع والفن، وجاء بحظر مطلق ضد الاحتكارات والأساليب الملتوية للاستحواذ على الحقوق الفنية والمالية”.

ولفت المحامي في شكواه إلى أن “القانون وضع ضوابط في الاستغلال المالي المحدود، واشترط أن يكون مكتوباً، وأن يحدّد فيه بنصوص قاطعة تبيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال وحظر تأبيدها. وعاقب القانون بالحبس لثلاث سنوات على أي محاولة لتعطيل أو منع الفنان من إتاحة أعماله الفنية للجمهور”.

وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للممارسات الاحتكارية لشركة “روتانا”، مع اتخاذ كل ما يلزم لإتاحة الإنتاج الفني لشيرين، خصوصا إنتاجها المستقبلي وإبداعاتها الصوتية الساحرة.

كما طالب بـ”إحالة شركة “روتانا” إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية حيالها عن الاعتداء على الإنتاج الفني المصري لشيرين، والإضرار بها وقمع إصداراتها، تلبية لأغراض تتعلق بتلميع غير الموهوبين ولصالح إتاحة الأضواء لفناني الدول المجاورة”.