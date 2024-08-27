شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "رفعت عينى للسما" يشكر يسرى نصر الله بعد إشادته بالعمل بندوته باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج أيمن الأمير على توجيه الشكر للمخرج يسري نصر الله بعد إشادته في الخليج 365 بفيلم رفعت عيني للسما الذى حصد جائزة العين الذهبية بمهرجان كان، إذ أشاد المخرج الكبير بالفيلم خلال ندوته باليوم السابع مؤكداً أنه يمس القلوب.

المخرج أيمن الأمير بدوره رد على إشادته وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "بعد اختيار (رفعت عيني للسما) لمهرجان كان، أنا وندى كنا بنجري علشان نخلص تصحيح الألوان، وكل الأمور التقنية الخاصة بالعرض المرتقب، وفى نفس الوقت كانت كل شكوك العالم بتساورنا عن ازاي الجمهور حيستقبل الفيلم بعد كل السنين اللى انغمسنا فيها في صعيد مصر، وإزاي عيون الناس حتشوف شخصياتنا، هواجس وكوابيس يعرفها كل صناع الأفلام، لغاية ما وصلتني رسالة دافئة من أستاذ يسري نصرالله بعد منتصف أحد ليالي شهر أبريل بيهنئنا بيها بالفيلم وبيعبرلنا عن حبه للبنات، وقتها راقت كل المخاوف وقلت لندي احنا كدة خلصنا الفيلم، شكرا أستاذ يسري نصر الله على كل الدعم الغير محدود، وعلى كل أفلامك اللى بتهز القلب والحياة.



أيمن الامير مخرج فيلم رفعت عيني للسما

جدير بالذكر أنه بعد فوز الفيلم بالجائزة فى مهرجان كان كرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مخرجى فيلم "رفعت عيني للسما" ندى رياض وأيمن الأمير، وذلك بعد حصول الفيلم على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته رقم 77 الأسبوع الماضي.

وخلال التكريم أشار الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن الشركة المتحدة تضع دعم ورعاية المبدعين في قمة أولوياتها لدورهم الهام في صناعة الوعي والحفاظ على ريادة الدولة المصرية في كافة مجالات الفنون وخاصة الدراما والسينما. ويعد فوز "رفعت عيني للسما" في مهرجان كان تكريما للفن المصري الذي مثله بشكل مشرف المخرجة ندى رياض والمخرج أيمن الأمين كسفراء عن المبدعين في مصر.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على البدء في التحضير لعمل فني يتم إنتاجه بالتعاون مع قطاع الوثائقيات بالشركة المتحدة قريبا، حيث حضر اللقاء الأستاذ شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة.

ويعتبر رفعت عيني للسماء أول فيلم مصري يحصل على الجائزة ضمن فعاليات مهرجان كان، ومن بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.