شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة رضا تتألق على مسرح ساحة الهناجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الليلة الثامنة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء اليوم الإثنين على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

فرقة رضا

حيث قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، منها: "الأقصر بلدنا، الاسكندرانى، الحجالة، العتبة جزاز، التنورة، موشح غريب الدار" ، واختتمت الفرقة عرضها باستعراض النوبة، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة.

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى 31 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يحيى الفنان "على الهلباوى" الليلة الثانية للبرنامج يوم 20 أغسطس، كما تحيى الفنانة "آية عبدالله" الليلة الثالثة للبرنامج يوم 21 أغسطس.

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، فى البرنامج من خلال استعراضات لأعرق فرقه الفنية، حيث تحيى فرقة "رضا للفنون الشعبية" حفل يومى 22 و26 أغسطس، وتحيى الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل يومى 23 و29 أغسطس.

كما يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، فى برنامج صيف الإنتاج الثقافى من خلال فرقته الموسيقية، حيث تحيى الفرقة حفل يوم 24 أغسطس وتقدم مجموعة متميزة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

ويحيى الفنان "ماهر محمود" حفل الليلة السابعة للبرنامج يوم 25 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة محمد على" حفل الليلة التاسعة للبرنامج يوم 27 أغسطس، كما يحيى الفنان "على الألفى" حفل الليلة العاشرة من البرنامج يوم 28 أغسطس، وتحيى الفنانة "فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج يوم 30 أغسطس.

وتختتم فعاليات الليلة الـ13 لبرنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوم 31 أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.



فرقة رضا تتالق باستعراضات على مسرح ساحة الهناجر



جمهور حفل فرقة رضا على مسرح ساحة الهناجر



استعراضات فرقة رضا على مسرح ساحة الهناجر



فرقة رضا على مسرح ساحة الهناجر