شكرا لقرائتكم خبر عن نورين أبو سعدة لصاحبة السعادة: أغنية بصباصة انتشرت بعد طرحها بثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس: عملت على أغنية بصباصة منذ وقت طويل، وقمت بتصويرها في المنزل مع أصدقائي، وساعدني صديقي مخرج إعلانات بموبايل أيفون، وبعد نشرها بثلاث سنوات انتشرت، والغريب أنها انتشرت بعد أغنيتي الثانية مش فاكراك، فبعد نشرها تفاجأت بنجاح أغنية بصباصة وليس هي، بالإضافة إلى أن النادي الأهلي قام بتشغيلها بعد مكسبهم في المباراة، وهذا ساعد على انتشارها بشكل أكبر.

وكانت قد شاركت الفنانة نورين أبو سعدة في فيلم آل شنب وقالت على تلك المشاركة: مشاركتي تعتبر المشاركة الأولى ليا في عمل كبير بحجم الفيلم، وقضيت أحلى أيام حياتي في تصوير الفيلم، لأنني لم أصدق أنني أقوم بالتمثيل مع كبار هؤلاء النجوم، الذي كنت أتابعهم منذ صغري، وكنت دائما أشعر أنني أتعلم منهم أثناء وجودي معهم في التصوير.



وأضافت الفنانة نورين أبو سعدة، أنني لم أحصر نفسي فقط في الإطار الكوميدي، ولكن أنا أسعي للتنوع بين الأدوار سواء كوميدي، تراجيدي، وأيضا حسب الورق الذي سيعرض عليا، وأنا أحب العمل مع المخرجة أيتن أمين، لأنها صاحبة رؤية فنية كبيرة، ودائما أري أننا بيننا كيميا في العمل، لذلك أفضل دائما العمل معاها، وهذه أول مرة أحضر فيها مهرجان الجونه، وسعدت جدا لحضوري الدورة السادسة للمهرجان، وخصوصا أنا مشاركة في أحد الأفلام المعروضة داخل المهرجان.