بعد عرض الحلقة الأخيرة.. عمرو وهبة يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل "ساحل ومسحول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان عمرو وهبة، رسالة شكر لفريق عمل مسلسل "ساحل ومسحول"، بعد عرض الحلقة الأخيرة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

نشر عمرو مجموعة صور من العمل الفني، عبر حسابه على موقع "انستجرام، وعلق: "مبسوط برد فعل الناس الحمدلله على ساحل ومسحول اللى نزل منه آخر حلقة امبارح".

وأضاف: "اشكراً لـ هشام جمال على الفكرة ولـ تيم هايد بارك على دعم وتنفيذ وتشجيع الفكرة ولـ أستاذ أسامة عرابى ورجالته على إخراج الفكرة وأستاذ جلال الزكى ورجالته على تصوير الفكرة".

وتابع: "شكرا لـ مادي على مزيكا الفكرة، ولـ مايا حداد ورجالتها على ستايلنج الناس اللى في الفكرة، والمهندسة سارة فرغل ورجالتها على ديكور الفكرة ومهندس عربى ورجالته على هندسة الصوت وشريف لطفى على المونتاج، وكل الأقسام على تعبها".

وأتم: "شكر خاص للفنانين الاساتذة عمرو عبد الجليل وآية سماحة، ومحمد مولى، وعمر شرقى، وسيف زهران (وبقوله متزعلش حقك عليا لو حاجه ضايقتك)، واللى جم عشان ينوروني ويساعدوني".

ويشارك في بطولة مسلسل ساحل ومسحول، عدد من الفنانين، منهم عمرو وهبة، عمرو عبدالجليل، آية سماحة، هشام جمال، عبد الرحمن محمد وغيرهم.

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