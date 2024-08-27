زوجة عاطف بشاي تكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يمر السيناريست عاطف بشاي بأزمة صحية جديدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة مرة ثانية بعد تدهور حالته الصحية وأكدت الفحوصات إصابته بإلتهاب رئوي.

وتواصل الخليج 365 مع ماري عزيز زوجة السيناريست الكبير عاطف بشاي التي أجهشت بالبكاء، وتمنت عودته إلى منزله، وقالت ماري: "حالته الصحية مش كويسة، هو عمل عملية وقعد أسبوع في العناية المركزة، جاله الدكتور وقاله العملية ناجحة ولو عايز تخرج أخرج".

وأضافت: "وطلعناه والدكتور قال إن لولا أن العملية نجحت ماكنتش طلعته، بعد كده روحنا البيت على بالليل سخن وجاله تشنجات وطلبنا الإسعاف بتاع المستشفى، دخوله وقاله عنده التهاب رئوي وبيتعالج دلوقتي والضغط بتاعه بيوطى والأكسجين بيقل وكل شوية يقولولنا حاجة شكل".

وتابعت ماري "النقابة لسه جايين النهاردة من ساعة ما قلت لهم من أول يوم، أول مرة يجوا النهاردة، وخروجه بره مصر للعلاج ده في إيد الدكتور المعالج ليه، وأنا مش عايزة غير أنه يقوم بالسلامة، يارب يرجع بيته بالسلامة لو شفت شكله هيصعب عليك، دعواتكم".

وكان الظهور الأخير للسيناريست عاطف بشاي في حفل ختام الدورة الخمسين لمهرجان جمعية الفيلم الذي أقيم بشهر يوليو الماضي، وشهد الحفل تكريم بشاي الذي حرص على التواجد واستلام التكريم بنفسه، وأهدى عاطف التكريم لفتيات فرقة "بانوراما برشا" في المنيا، كتحية لهن بعد فوز فيلمهن "رفعت عيني للسما" للمخرجين أيمن الأمير وندى رياض بجائزة "العين الذهبية" كأفضل فيلم تسجيلي من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

يذكر أن أخر مشاركات السيناريست عاطف بشاي كانت بمسلسل "تاجر السعادة" عام 2009.

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