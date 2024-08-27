بعد إخلاء سبيله من النيابة.. 5 معلومات عن "التيك توكر" كروان مشاكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر التيك توكر أحمد علي المعروف بـ كروان مشاكل، مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، في الساعات الماضية، لاتهامه بالتعدي على زوجة شقيقه، بآلة حادة، وبعد الصلح بينهما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن التيك توكر كروان مشاكل:

- شارك كروان مشاكل في مسلسل "بطن الحوت"، بطولة باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، والذي عرض على منصة "شاهد".

- المخرج يسري نصر الله أشاد بدور كروان مشاكل ضمن أحداث مسلسل "بطن الحوت"، وكتب عبر فيسبوك: "لفت نظري إن كذا حد سألني عن رأيي في كروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت، أنا ماكنتش عارف مين كروان مشاكل أصلا ومش من متابعين ترندات تيك توك وانستجرام، سألت وعرفت انه طالع في مشهدين في الحلقة الثانية، مشهدين عجبوني جدًا لأن فيهم حاجة حقيقية، حاجة بحبها لما أشوف شخصية ثانوية ويبقي انطباعي إنها حقيقية ومش مجرد حد بييجي يدلي بأقواله، حد بيحسسني إن وراه حكاية وحياة معرفهاش وغالبًا مش هعرفها بس نفسي أعرفها، ساعات كمخرج بدور على ده، بدور على وش مش بيمثل بس هو ببساطة حقيقي".

- وكان للسيناريست محمد أمين راضي رأيا مخالفا لرأي يسري نصر الله، وكتب عبر فيسبوك: "خلافي الأعظم مع أستاذ يسري نصر الله، كل من يقف أمام الكاميرا لازم يكون ممثل، دور أول دور عاشر لازم يكون ممثل، عنده كل ما يتطلبه الممثل، كون أستاذ يسري عنده القدرة انه يخلي حد ما عندوش مدخلات الممثل، ممثل دي قدرات خاصة ماينفعش أبدًا أبدًا بناء عليها نبني قاعدة تتعمم".

- أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بسبب أزمة تشغيل "التيك توكر" الغير نقابيين، بتغريم الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت مليون جنيه.

- بسببه أصدرت النقابة قرارا بمنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج "بطن الحوت".

وكانت جهات التحقيق، قررت اليوم الاثنين، إخلاء سبيل التيك توكر كروان مشاكل، في اتهامه بالتعدي على شقيقه وزوجته بمنطقة حدائق القبة في القاهرة، بعد التصالح بين الطرفين.

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