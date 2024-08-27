شقيق المطرب أحمد سعد يعلق على وفاة الباحثة ريم حامد بفرنسا.. ماذا قال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الدكتور سامح سعد أستاذ الفيزياء الحيوية بمركز دراسات الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها بمدينة زويل، على نبأ وفاة الباحثة ريم حامد، والتي توفيت في فرنسا في ظروف غامضة.

وكتب سامح سعد، شقيق المطرب أحمد سعد، والفنان أحمد سعد، تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندما يرى أعداؤنا أننا ننسج خيالات حول اغتيال طالبة، لها الاحترام والدعاء بالرحمة ولأهلها خالص التعازي، وهي في بداية مشوارها البحثي حول موضوع شائع، وبلا أي إنتاج حقيقي حتى الآن، هيتأكدوا من مدي ضحالتنا وخيبة آمالنا وهايكنسلوا جميع مشروعات الاغتيال للربع مليون باحث اللي حيلتنا".

وأضاف: "الحمد لله على النجاة أنا بالذات، لأن الصحافة والميديا بتاعتنا بترشحني لجائزة نوبل كل أسبوع".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بوسم ريم حامد، الباحثة في إحدى المراز العلمية بفرنسا، والتي كتبت عبر حسابها على فيسبوك، قبل أيام من وفاتها، من أنها تتعرض لمضايقات ومراقبة.

سامح سعد هو الشقيق الأكبر للمطرب أحمد سعد والفنان عمرو سعد وحصل على شهادة البكالوريوس في الكيمياء من كلية العلوم بجامعة عين شمس في عام 1988.

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