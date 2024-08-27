بالفيديو.. هشام ماجد يرقص مع ويزو على أغنية "الغزالة رايقة" بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان هشام ماجد جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو أثناء الرقص مع الفنانة ويزو على أغنية "الغزالة رايقة"، ضمن كواليس مسرحية "على وضع الطيران".

وظهر في الفيديو هشام ماجد وويزو ومدربة الرقص الاستعراضي نادين عادل فرح، وهما يرقصان على أغنية "الغزالة رايقة" بطريقة كوميدية.

يذكر أن مسرحية "على وضع الطيران"، من تأليف أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، أيمن مجدي، ومن إخراج محمد أوتاكا، وبطولة شيكو، هشام ماجد، مصطفى خاطر، ويزو، رحمة أحمد، مصطفى غريب، وغيرهم.

مسرحية "على وضع الطيران"، يتم عرضها على خشبة مسرح "سيتي ووك" بجدة، ضمن فعاليات جولة المملكة العربية السعودية، من يوم 21 لـ 23 أغسطس 2024، ومن يوم 28 لـ 30 أغسطس 2024".

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