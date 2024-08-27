عبير صبري في البحر وأحمد سعيد عبدالغني مع ابنته.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلالها ببدلة أنيقة من أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"، ولاقت الإطلالة إعجاب جمهوره ومتابعيه.

أحمد سعيد عبدالغني

نشر الفنان أحمد سعيد عبدالغني صورة جديدة عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلالها مع ابنته وعلق عليها: "أميرتي".

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها بفستان باللون الأبيض خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

راغب علامة

كشف الفنان راغب علامة عن صور من كواليس أحدث أغانيه عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها برفقة عدد من الأطفال أثناء تصوير فيديو كليب.

عبير صبري

تستمتع الفنانة عبير صبري بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا خلال تواجدها في البحر عبر حسابها على "انستجرام".

محمد جمعة

نشر الفنان محمد جمعة صورة جديدة له أثناء استمتاعه بالإجازة عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلالها في حمام السباحة.

نادين نجيم

خضعت الفنانة نادين نسيب نجيم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت نادين بإطلالة ساحرة لاقت إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية على البحر.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة برفقة زوجها الفنان محمد محسن عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت هبة خلالها وهي تلتقط صورة على طريقة السيلفي.

يوسف الشريف

نشر الفنان يوسف الشريف صورة جديدة عبر حسابه على "انستجرام"، وكانت الصورة من أحدث ظهور له على "السوشيال ميديا"، وظهر خلالها وهو يلتقط صورة سيلفي داخل سيارته.