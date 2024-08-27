بعد سرقة مضبطة الجلسات.. مصطفى كامل: أنا في إجازة مفتوحة من النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حصوله في إجازة مفتوحة، حتى يتم القبض على الشخص المتورط في واقعة سرقة مضبطة النقابة.

وكتب "كامل في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقدمت اليوم للسادة الزملاء أعضاء المجلس بإجازة مفتوحة لحين عودة مضبطة الجلسات وتحديد السارق، وزملائي بالمجلس جديرون بثقة الجميع".

وأضاف: "أتابع لجنة الساحل الشمالي هذه الفترة، وإعلان نتائج التحصيل، التي بذلنا فيها مجهودًا يعلمه الله فقط، مؤكدًا استعداده للعودة لممارسة مهامه بمجرد انتهاء التحقيقات وتحديد السارق".

وكان مصطفى كامل، أبلغ قسم شرطة عابدين بسرقة مضبطة جلسات نقابة المهن الموسيقية، وطالب بتوسيع دائرة الإتهام لمعرفة مرتكب جريمة السرقة وما هو الدافع والهدف من السرقة.

واحتفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بعيد ميلاده الـ 54 مؤخرًا. والذي وافق يوم 22 أغسطس الجاري.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل أعلن أن نقابة المهن الموسيقية رحبت بمقترح زيادة فواتير علاج أعضاء الجمعية العمومية بنسبة 45 % ليصبح المبلغ 500 جنيه بدلاً من 350 لروشتة العلاج، و600 جنيه لروشتة الأمراض المزمنة.

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