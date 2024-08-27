فن ومشاهير

بعد سرقة مضبطة الجلسات.. مصطفى كامل: أنا في إجازة مفتوحة من النقابة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حصوله في إجازة مفتوحة، حتى يتم القبض على الشخص المتورط في واقعة سرقة مضبطة النقابة.

وكتب "كامل في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقدمت اليوم للسادة الزملاء أعضاء المجلس بإجازة مفتوحة لحين عودة مضبطة الجلسات وتحديد السارق، وزملائي بالمجلس جديرون بثقة الجميع".

وأضاف: "أتابع لجنة الساحل الشمالي هذه الفترة، وإعلان نتائج التحصيل، التي بذلنا فيها مجهودًا يعلمه الله فقط، مؤكدًا استعداده للعودة لممارسة مهامه بمجرد انتهاء التحقيقات وتحديد السارق".

وكان مصطفى كامل، أبلغ قسم شرطة عابدين بسرقة مضبطة جلسات نقابة المهن الموسيقية، وطالب بتوسيع دائرة الإتهام لمعرفة مرتكب جريمة السرقة وما هو الدافع والهدف من السرقة.

واحتفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بعيد ميلاده الـ 54 مؤخرًا. والذي وافق يوم 22 أغسطس الجاري.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل أعلن أن نقابة المهن الموسيقية رحبت بمقترح زيادة فواتير علاج أعضاء الجمعية العمومية بنسبة 45 % ليصبح المبلغ 500 جنيه بدلاً من 350 لروشتة العلاج، و600 جنيه لروشتة الأمراض المزمنة.

تدوينة مصطفى كاكلسرقة مضبطة جلسات نقابة الموسيقيين

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. هشام ماجد يرقص مع ويزو على أغنية "الغزالة رايقة" بطريقة كوميدية

شقيق المطرب أحمد سعد يعلق على وفاة الباحثة ريم حامد بفرنسا.. ماذا قال؟

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا