أنوشكا تحيي أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب سنوات مع المايسترو جورج قلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعود الفنانة أنوشكا للغناء بعد غياب عدة أعوام، وذلك من خلال مشاركتها في حفل كبير يُقام على مسرح مكتبة الإسكندرية مساء الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري.

ويقود الحفل الأوركسترالي المايسترو جورج قلته وأوركسترا مكتبة الإسكندرية.

وتعيد أنوشكا إحياء توليفة من أشهر أعمالها الغنائية بقيادة أوركسترالية على طريقة المايسترو جورج قلته، وصياغة أوركسترالية لجورج قلته وكمال أحمد مصطفى، من بينها: "تيجي نغني" و"حبيتك" و"يا ليل" و"في كل غنوة"، مع مفاجأة جمهورها بتحضيرها لعدة أغنيات جديدة تعود بها للساحة خلال العام الجاري مصحوبة بجولة حفلات غنائية.

أنوشكا، مطربة وممثلة بدأت رحلتها الفنية منذ نهاية الثمانينيات وحفرت اسمها في قلوب المصريين بعشرات الأغاني والألبومات الناجحة في التسعينيات، كما مثلت مصر في عدة مهرجانات عالمية وتوجت بالجائزة الذهبية في مهرجان الفرانكفوني بباريس، بينما عملت في مسيرتها التمثيلية مع كبار النجوم، مثل: عادل إمام ويحيى الفخراني وسناء جميل، ومن أبرز أعمالها الدرامية مسلسل "جراند أوتيل" وأخر أفلامها "وش في وش".

جورج قلته مايسترو ومؤلف موسيقي وضع حجر أساس أوركسترا سينكوب، التي تمزج بين ألوان أوركسترالية مختلفة بين الكلاسيك والتخت الشرقي والباند الغربي، كما قاد حفلات موسيقية لعدد من أشهر نجوم العالم العربي، من بينهم: راغب علامة وكارول سماحة وفايا يونان وسعاد ماسي.