شكرا لقرائتكم خبر عن نورين أبو سعدة: درست التمثيل دون علم والدى ولا تعليق على علاقتى بمروان موسى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة نورين أبو سعدة عن كواليس مشاركتها في الفن، وذلك خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، حيث قالت: كنت في المدرسة في آخر سنتين قررت أن أدرس تمثيل، والتحقت بمعهد التمثيل، ووالدي لم يكن يعرف دراستي للمسرح وكان يود أن أدرس حقوق، وبعدها شاركت في ألشنة والمخرجة اكتشفتني من أغنية بصباصة، وبعدها شاركت في مسار إجباري وخلال تصويري المسلسل كنا نقوم بعمل فيديوهات على تيك توك أنا وداش، وليست هناك أي علاقة تربطني بداش سوى العمل والصداقة، أما علاقتي بمراون موسى الذي غنيت معه "على فكرة أنت اللي مزودها" لا تعليق عليها.

وكانت قد شاركت الفنانة نورين أبو سعدة في فيلم آل شنب وقالت على تلك المشاركة: مشاركتي تعتبر المشاركة الأولى لي في عمل كبير بحجم الفيلم، وقضيت أحلى أيام حياتي في تصوير الفيلم، لأنني لم أصدق أنني أقوم بالتمثيل مع كبار هؤلاء النجوم، الذين كنت أتابعهم منذ صغري، وكنت دائما أشعر بأنني أتعلم منهم أثناء وجودي معهم في التصوير.



وأضافت الفنانة نورين أبو سعدة، إنني لم أحصر نفسي فقط في الإطار الكوميدي، ولكن أنا أسعي للتنوع بين الأدوار سواء كوميدي، تراجيدي، وأيضا حسب الورق الذي سيّعرض عليّ، وأنا أحب العمل مع المخرجة أيتن أمين، لأنها صاحبة رؤية فنية كبيرة، ودائما أري أننا بيننا كيميا في العمل، لذلك أفضل دائما العمل معاها، وهذه أول مرة أحضر فيها مهرجان الجونة، وسعدت جدا لحضوري الدورة السادسة للمهرجان، وخصوصا وأنا مشاركة في أحد الأفلام المعروضة داخل المهرجان.