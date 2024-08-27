شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كامل العدد للشيخ ياسين التهامى فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قدم الشيخ ياسين التهامي عددا من أبيات الأشعار الصوفية، وقصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

واختتم الشيخ ياسين التهامي قائلا إن شاء الله النصر قريب والفرج قادم وأعلم لهذا الكون رب رحيم.

وتفاعل جمهور مهرجان القلعة مع حفل شيخ المنشدين ياسين التهامي المقام حاليا ضمن فعالياته، حيث تفاعلوا مع الأناشيد الدينية والابتهالات التي قدمها.

وبدأ الشيخ ياسين التهامي، حفله المقام ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ32، وكعادته استطاع خلق حالة على مسرح القلعة، واستقبله جمهوره من مختلف الثقافات والفئات العمرية، وتفاعل معه بشكل كبير.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 جمع كلا من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما ضمت فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.



ابتهالات الشيخ ياسين التهامي فى مهرجان القلعة



الشيخ ياسين التهامي فى حفل مهرجان القلعة



الشيخ ياسين التهامي يتالق في مهرجان القلعة



الشيخ ياسين التهامي



الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة الخليج 365 من حفل الشيخ ياسين التهامي فى مهرجان القلعة



الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير جريدة الخليج 365



جانب من جمهور مهرجان القلعة



جمهور مهرجان القلعة يتفاعل مع ياسين التهامي



حضور جماهيري كبير فى حفل ياسين التهامى في مهرجان القلعة



حفل ياسين التهامي في مهرجان القلعة



ياسين التهامي على مسرح محكي القلعة



ياسين التهامي في حفل مهرجان القلعة



ياسين التهامي في مهرجان القلعة



ياسين التهامي يشدو بالابتهالات فى مهرجان القلعة