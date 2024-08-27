شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد لصاحبة السعادة: أنا محظوظة بأمى وهى أول داعم لى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة الشابة ياسمينا العبد خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC: عندي 18 سنة، وولدت في سويسرا وعشت لمدة 10 سنوات، ونقلنا للإمارات لمدة أربع سنوات، ثم عدنا لمصر منذ 4 سنوات، وبدأت مشواري الفني بأفلام قصيرة ثم شاركت في فيلم بنات عبد الرحمن من بطولة صبا مبارك، ثم شاركت في البحث عن علا مع هند صبري، وشاركت في سكر، وعملت فيلم أمريكي وقدمت فيه دور فايزة فلسطينية وكان يدور حول عن فكرة الصحة النفسية.

وأضافت: أنا محظوظة جداً بأمي، وهي دائما تدعمني، وأنا لا أخفى عنها أي شيء نهائي، وأحلم أن أترك بصمتي فيما أقدم، وأنا أحب الغناء وبدات الغناء منذ كنت في المدرسة.

وكانت قد قالت الفنانة الشابة ياسمينا العبد في أحد لقاءاتها: بدأت فكرة الظهور على الكاميرات في الإمارات من خلال الإعلانات وعملت أكتر من 30 إعلان في دبى، لأن طول عمرى نفسى أدخل المجال ده، وأنا من صغرى كنت بعمل باليه، وكل حاجة جابت التانية وعملت بعدها أفلام قصيرة وأفلام ومسلسلات".

‎وأضافت ياسمينا العبد: "مسلسل Theodosia مكون من 26 حلقة وهو خيال وفانتازيا وبعمل دور مصرية بس بتتكلم أكتر من لغة وهيكون مفاجأة، وهو جالى عن طريق أوديشن، ووالدتى دايما هي اللى ساندانى وتعباها معايا، وبضطر أدرس من البيت بسبب شغلى في التمثيل وسفرى الكتير".

وتابعت: "والدى ووالدتى ملهومش علاقة بالفن، وبدأت الغناء في المدرسة واتمرنت وأخدت دروس، ولما قابلت المخرج خالد جلال كان عامل ورشة في دبى، وأنا رحت آخر يومين هو اللى إدانى فرصة الشغل في مصر، وهو اللى اخترنى أغنى قدام الرئيس عبد الفتاح السيسى في احتفالات عيد الشرطة".