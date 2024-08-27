شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يروج لفيلمه المقبل "الحب كله" من بطولة إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان حسام داغر لفيلمه المقبل "الحب كله"، والذى يصوره مع المخرج خالد الحجر من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، مؤكداً في تصريحات صحفية لـ"الخليج 365"، أن الفيلم من بطولة الفنانة إلهام شاهين، كما يشارك فيه مجموعة من الفنانين، مثل مصطفى أبو سريع، رنا رئيس، وأضاف أن العمل من تأليف سيد فؤاد الجناري.



حسام داغر

من ناحية أخرى سبق وقال الفنان حسام داغر دورى فى فيلم "أمير البحار" علم مع الناس، وفى اختيارى للأدوار بقرأ الدور وبتناقش فيه مع المخرج والمؤلف، ومسلسل "ابن حلال" نجح بشكل كبير والجمهور اندمج معانا فى الأحداث، وعن مشهد حرق الفنان محمود الجندى والذى قام بدور والدى فى المسلسل رد الفنان الكبير على المنتقدين وقال دا زى بالونة اختبار".

وأضاف حسام داغر خلال استضافته، ببرنامج "من العلمين" المذاع على قناة on، الذى يقدمه الإعلامي كريم كوجاك، من مدينة العلمين الجديدة، أننا بحب الدور يكون له تأثير من داخل الدراما وفى صلب الأحداث ويغرينى كممثل، لأنى بمثل علشان استمتع وليس كمهنة".

وتابع حسام داغر: "بحضر مسلسل اسمه "دكتور داغر"، وقررت عمل يوميات أخرج فيها بشخصيات قدمتها فى الدراما جزء يتم فى تصويره وآخر فى لندن".