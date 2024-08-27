شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ماجد: شخصيتى فى صيد العقارب مختلفة وأدين بالفضل لمحمد حسن رمزى والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان أحمد ماجد خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: ظهرت في 2017 في أرض جو ولأن اسمى أحمد ماجد، فالجميع تخيل أني ابن ماجد المصري، ووالدي شعر بالضيق بسبب ذلك، فهو كان دائما يعلمني المسرح وكان يحفظني شعرا، ودفعني للتقديم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والمشهد الذي قدمت به من الحسين ثائراً كنت قد حفظته منذ طفولتي بسبب والدي، وامتحنت في المعهد على يد الدكتور أشرف زكي والدكتور سامي عبد الحليم والدكتورة سميرة محسن، والدكتور سناء شافع، والدكتور جلال الشرقاوي، ونجحت في المعهد، وبدأت أشارك في أعمال أثناء الدراسة، وشاهدني المخرج محمد سامي بالمعهد وشاركت بعدها معه في عدة أعمال.

وعن تجربته بمسلسل صيد العقارب قال: كانت شخصية مختلفة وتركيبتها مجنونة، وصراع المسلسل بأكمله قائم على الشخصية، وكنت سعيدا أنني سيتم تقديمي بشكل جديد، وكان رد فعل الشخصية قويا.

وأضاف: أنا عاشق للتمثيل وتعبت كثيراً من أجله، وقضيتي أن تكون لي ذكرى جميلة وتاريخ كبير، وأدين بالفضل لمحمد حسن رمزي رحمة الله عليه الذي ساعدني كثيراً فقد أعطاني مبلغا ماليا وأنا في السنة الأولى بالمعهد، كما أنه قام بتأجير مكان لي، وظل يدفع إيجاره حتى وفاته.

ويعد آخر أعمال أحمد ماجد مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولى، محمود عبد المغنى، منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادى مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.