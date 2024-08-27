ميرهان حسين تخوض تجربة الغناء لأول مرة

تخوض الفنانة ميرهان حسين تجربتها الغنائية الأولى، وتعكف خلال الأيام الجارية للإنتهاء من أعمال التوزيع الموسيقي والتسجيل.

وتتعاون مريهان حسين في الأغنية مع مجموعة مميزة من صناع الأغاني، فهي من كلمات أحمد الجوكر وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، ولم يتم تحديد اسم للأغنية حتى الأن.

آخر أعمال ميرهان حسين:

وكانت ميرهان حسين شاركت مؤخرًا في فيلم "الغربان" الذي تدور أحداثه في إطار من الحركة والإثارة، وتدور قصته في حقبة زمنية مختلفة، تحديدًا في عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية.

فيلم "الغربان"، بطولة عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، ومن تأليف وإخراج ياسين حسن ومن إنتاج سيف عريبي.

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