شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد حسام الدين: التمثيل لم يكن هدفي من البداية وبدأت مشواري في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة جهاد حسام الدين خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، والذي يذاع على قناة DMC: بدأت مشواري بالغناء ومثلت مسرح غنائي ثم مسرح مستقل، وكنت قد درست علوم سياسية وحضرت ماجستير في إدارة وتخطيط التنمية، والتمثيل لم يكن هدفي منذ الطفولة فنحن عائلة أكاديمية، والموضوع بدأ في تركيا عندما ذهبت لدراسة التاريخ، وشاركت هناك في المسرح الغنائي بتركيا وبعد نهاية العام قررت أن أعود لأبدأ مشوار التمثيل، والدي لم يعترض وقال لي أفعلي ماتحبين، وبعدها التحقت بورش تمثيل كثيرة في مصر وفي فرنسا وبتركيا.

شاركت الممثلة الشابة جهاد حسام الدين في موسم دراما رمضان 2024، بـ مسلسلين هما مسار إجبارى الذى عرض في النصف الأول من الشهر، ومسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثانى من شهر رمضان.

مسلسل مسار إجبارى تكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.