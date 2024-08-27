شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الشامي: مسلسل الحشاشين أجواؤه كانت صعبة وتدربت على المبارزة والخيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة سارة الشامي: إن مسلسل الحشاشين كانت أجواؤه صعبة، وتم تصويره في عام، وقبل البدء في التصوير تدربنا لمدة طويلة جدا، فكان هناك تدريبات مكثفة على الخيل والمبارزة والقفز من على الحواجز، وكل هذه المهارات لم يكن لدى فيها أي خبرة من قبل، وفي المسلسل كنت أشعر بالخوف من كريم عبد العزيز عندما يرتدي ملابس حسن الصباح، وللأسف لم أشارك معه في أي مشهد وذلك لسوء حظي.

وتابعت سارة الشامي خلال لقائها ببرنامج صاحبة السعادة والتي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: عندما قررت التمثيل ذهبت لوالدي وقلت له فرفض وجعلني ألتحق بكلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية ولكني لم أجد نفسي فيه، وعندما علمت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ذهبت له مرة أخرى وقولت له عن نيتي في التقديم، فرفض واستنكر الموضوع وقال لي أنني خجولة ولن أفلح في التمثيل، ولكني أصريت والتحقت بالمعهد وقدمت عروض مسرحية كثيرة مثل هاملت والعادلون وغيرهم مع دكاترة كبار مثل جلال الشرقاوي وسميرة محسن وأيمن الشيوي وأشرف زكي.

وشاركت سارة الشامي بمسلسل الحشاشين خلال المارثون الرمضاني، ويعد مسلسل الحشاشين، الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

‎مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.