شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو مسرحية برقع الحيا لفرقة عوالم خفية قبل عرضها الخميس بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة برومو مسرحية برقع الحيا والتي تعرض يوم الخميس المقبل على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والعرض من تصميم وإخراج شيرين حجازى، لفرقة عوالم خفية، وتتناول قصة مؤثرة عن معاناة الفنانين العاملين في مجال الرقص، وكيف يكافحون من أجل البقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، كما تكشف عن الجوانب المظلمة في عالم الفن.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.