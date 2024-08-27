شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "صمت" الكويتى بمهرجان المسرح التجريبى يتعرض لتفجير مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

اختار الفنان سليمان البسام الحدث المزلزل لتفجير مرفأ بيروت في أغسطس 2020، كخلفية لعرضه المسرحي "صمت" المشارك في الدورة الـ(31) لـ"مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي"، والعرض يحاول مقاربة أشكال المقاومة المحتملة في وجه العنف المتصاعد والتضليل الإعلامي غير المسبوق، كما يمثل استعارة شخصية للمفكر والفنان والإنسان الذي يختار الصمت المطلق كشكل سيادي للتعبير.

"صمت" يمثل دولة الكويت بمهرجان المسرح التجريبي، وهو من إنتاج "مسرح سبب "SABAB Theatre Company، ومدة العرض ( 60 ) دقيقة، والعرض تأليف وإخراج سليمان البسّام، سينوغرافيا إيريك سوايه، تمثيل وترجمة النص للعربية حلا عمران، موسيقي عبد الرضا قبيسي، علي الحوت، وإضاءة سعد سمير، وصوت ماتيلد دهوسي، سفيان العياري، وترجمة فورية وفاء الفراحين، وإدارة خشبة المسرح شاميندا كاليغالي، وإدارة إنتاج ومدير الوفد أسامة الجامعي.

عرض "صمت" بدأ في ميلانو يوم 22 يوليو 2023، وكانت إحدى محطاته الأبرز بعد ورشة النص التي أقامها في العاصمة التونسية خلال شهر مارس 2023، أما مراحل خلق العمل، فقد أقيمت الورشة الأولى للعمل في سويسرا خلال شهر أكتوبر 2022، وتمت إقامة ورشة النص في تونس العاصمة بالتعاون مع المسرح الوطني التونسي خلال شهر مارس 2023 على هامش مهرجان «تونس مسارح العالم»، و تم تقديم بروفة مفتوحة Work on Progress للعمل يوم 22 يوليو 2023 على خشبة مسرح فيلترينيلي Fondazione Giangiacomo Feltrinelli بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك ضمن مهرجان الصيف للمسرح والرقص "مرحباً بكم في سقطرى" بنسخته الرابعة، والذي تنظمه مؤسسة فيلترينيللي Feltrinelli سنوياً. تمت إقامة البروفات التأسيسية للعمل في الكويت خلال شهر نوفمبر 2023 وتقديم عرض خاص يوم 30 نوفمبر 2023 في مركز اليرموك الثقافي بدار الآثار الإسلامية، وتم افتتاح عروض " صَـمْـتْ " على مسرح الفن الرابع بالعاصمة التونسية ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية بدورته الرابعة والعشرين.

عرض "صمت" اقتنص حصة الأسد من جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج المسرحية بواقع ثلاثة من الجوائز الرئيسية الخمسة للمهرجان، حيث تم تتويج العمل بجائزة التانيت الذهبي "الجائزة الكبرى لأفضل عمل متكامل"، كما فازت الفنانة حلا عمران بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسرحية، كما فاز البسام بجائزة أفضل نص عن عمله "صَـمْـتْ".

وأعاد البسام إلى الأذهان إنجازه السابق حين اكتسحت مسرحية "آي ميديا" جوائز الدورة الثانية والعشرين قبل عامين، وفازت بثلاثة من الجوائز الرئيسية الخمسة للمهرجان، وهي جائزة أفضل نص للبسام وأفضل سينوغرافيا لإيريك سواييه وجائزة أفضل ممثلة للفنانة حلا عمران.

يشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران في دورته الـ 31 ( 26 ) عرضا مسرحيا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، وتقدم إلى لجان مشاهدة العروض المصرية والعربية والأجنبية ما يقرب من 460 عرضا مسرحيا، تم اختيار 26 عرضا للمشاركة في المسابقة الرسمية، حيث يشارك من مصر 3 عروض مسرحية، هم: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، و إخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني.