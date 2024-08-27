شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو زيد: "كنت طفل شقى وعشقت شخصية طرزان وتوحدت معها" والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان أحمد أبو زيد، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، مع الفنانة إسعاد يونس والذي يذاع على قناة DMC: تربيت على شرائط الفيديو وعشقت فيديوهات طرازان، وحدثت لي حالة توحد مع طرزان، وكنت طفل شقي جدا، وهناك إصابات كثيرة في جسمي بسبب تلك الشقاوة، والدي كان يعمل شيف ووالدتي كانت خياطة، وأنا أرى أن هذين العملين لهما علاقة بالفن، بالإضافة إلى تربية في الإسكندرية والبحر، وفي يوم قرأت مقال عن قصر ثقافة الأنفوشي، وعلمت أنهم يقدمون مسرحا، وبالفعل اشتركت في المسرح هناك، وبدأت رحلتي وأنا في المرحلة الإعدادية ثم التحقت بكلية الألسن، وبدأت عمل مقابلات كثيرة للتمثيل، بجانب عملي في مسرح الجامعة، وكان أول عمل لي مسلسل "أهو ده اللي صار" وبعدها مسلسل ضد الكسر وكان نقلة حقيقية في مشواري الفني.

وشارك أحمد أبو زيد في مسلسل صدفة خلال الماراثون الرمضاني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

‎ مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.