محمود البزاوي مازحا: "ماكنتش حابب أقول السر ده بس أنا تووليت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

مازح الفنان محمود البزاوي جمهوره ومتابعيه ونشر صورة أرشيفية له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أشار في تعليقه عليها أنه الفنان المقنع تووليت.

وعلق البزاوي على غموض المغني تووليت بطريقته الساخرة ومحاولة الجمهور معرفة هويته، وكتب: "ماكنتش حابب أقول السر ده، بس أنا الفنان المقنع تووليت".

كان تووليت أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله عدد من أغاني ألبومه الجديد.

شارك البزاوي مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها بموسم دراما رمضان 2024، وهي: مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر، مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني.

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