شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تشارك بمهرجان المسرح التجريبي بـ"قطار ميديا" عن الأسطورة اليونانية والان مع تفاصيل الخبر

تشارك دولة إسبانيا في الدورة رقم (31) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران بعرض "قطار ميديا" Medea Treno للمخرج رافائيل بينيتو، والعمل مأخوذ عن نص ميديا لأوربيديس، الإلياذة لهوميروس، قصائد لكيتس، هولدرلين، ريلكه، يورسينار ونيتشه.



العرض الأسباني قطار ميديا

"قطار ميديا" يقدم الأسطورة اليونانية من منظور معاصر ومحافظ، للتأكيد علي حرية المرأة التي تؤخذ إلى أقصى عواقبها من أجل الحفاظ على كرامتها، والعرض يقدم رؤية للشخصية كامرأة عالمية، مع روابطها الاجتماعية ورغبتها في الحرية، ويؤديها رجل مع كل ما ينطوي عليه ذلك.

"قطار ميديا" يعرض في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتقدمه فرقة ألاودا تياترو، ومدته ( 55 ) دقيقة، والموسيقى يوهان سباستيان باخ، لودفيج فان بيتهوفن، وكلاديو مونتيفيردي، وتصميم الإضاءة خيّرو فوانتس، والأزياء لإفي فازكيز.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

‎ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.