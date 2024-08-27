شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يضىء ليالى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب ختام فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، يستقبل مسرح المحكى حفلين متتاليين اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الأول للفنان سعد العود والثانى النجم الكبير مدحت صالح.

وتقام حفلة الفنان سعد العود فرقته الموسيقية فى الثامنة مساء، حيث يقدم مجموعة من أشهر أعماله وأعمال الموسيقى العربية التى يؤديها بأسلوبه الخاص منها "الصحبجية، لا مش أنا اللي أبكي، كل ده كان ليه، في يوم و ليلة، يا دنيا يا غرامي، توبة، شغلوني، كنت فين، من قد إيه كنا هنا، إمتى الزمان، مشغول عليك مشغول، غالي عليا، سواح، على حسب وداد، زي الهوى، العيون السود، الليلة الكبيرة، أمل حياتي" وغيرها.

وفي العاشرة مساء يقدم النجم الكبير مدحت صالح فى لقاء طال انتظاره مع جمهوره المحب، بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، باقة من أجمل أغانيه التي خلدت مسيرته الفنية، منها "بحلم على قدي، المليونيرات، كوكب تاني، أنا مش بعيد، قلب واحد، حبيبى ياعاشق، الله ياسيدى، النور مكانه فى القلوب، تلات سلامات".

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ32 جمع كلا من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما ضمت فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.