الفساتين الصيفية القصيرة تجتاح صفحات الفنانات.. شاهدوا كيف نسقنها

ميرنا وليد - بيروت - تلجأ الفنانات بأشهر فصل الصيف على إعتماد الفساتين بشكل أساسي بإطلالتهن، نظراً لدرجة الحرارة العالية، والتي تجعل السراويل صعباً.

وقد إجتاحت موضة الفستان القصيرة الواسعة، والتي تسمى بالـ sundress الأسواق، وصفحات الفنانت، والتي نسقتها كل على طريقتها، وخطفن القلوب بحفاظهن الدائم على أناقتهن ولوكاتهن المميزة.

إليكم بعض إطلالات الفنانات بالفساتين، ومنهم: الفنانة هيفا وهبي، الفنانة نسرين طافش، الفنانة مايا دياب، الممثلة مي عمر، الممثلة هنا الزاهد، ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، الممثلة هنا الزاهد، الممثلة ماغي بو غصن، الممثلة جيسي عبدو، الممثلة سارة أبي كنعان، والممثلة هيا مرعشلي.

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