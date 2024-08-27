30 أغسطس.. نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد المطربة نيكول سابا لإحياء حفلا غنائيا، وذلك يوم 30 أغسطس الجاري بمحافظة كفر الشيخ.

وروجت نيكول للحفل من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام، ونشرت بوستر الحفل، وعلقت: "يوم الجمعة 30 أغسطس منتظراكم".

وكانت نيكول سابا، قد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها الجديدة "خِلصت خلاص" وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

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