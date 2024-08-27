أول رد من نقيب الموسيقيين التونسي على اعتذار حسن شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف ماهر همامي "نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس"، عن موقفه من مقطع الفيديو الذي يظهر به مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، وهو يقدم اعتذاره إلى الشعب التونسي، عن ما بدر منه .

وظهر مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، في مقطع فيديو، قائلا: "مساء الخير علينا وعليكم وعلى شعب تونس الكريم، أنا باعمل الفيديو ده بناء على اللايف اللي صدر مني الأيام اللي فاتت واتقال إني بجرح في الشعب التونسي".

وتابع:"أنا ماقدرش أجرح في الشعب التونسي دول أهلي وناسي ومعروف تونس الخضراء والفن الجميل، أصحابي التوانسة المقربين ليا عارفين حسن بيحب تونس قد إيه، وأول ما بيقولوا ليا في حفلة في تونس باخد شنطتي وباجري، لأني أنا بحب البلد دي، ويا ريت ما حدش يكون فهمني غلط من الفيديو اللي فات وإني بسيء للشعب التونسي، لأني مقدرش اعمل كده، لإن دي بلدي الثانية".

وأكمل:" وأنا بعتذر للشعب التونسي بالكامل، وما اقدرش أجرح أي حد فيكم، وانتم عارفين حسن بيحبكم قد إيه، وياريت تقبلوا اعتذاري".

واختتم بقوله "أول زيارة هتكون لتونس وهنعمل لكم حفلات وهنكسر لكم الدنيا في التونس بأقوى حفلة، ويا ريت ما حدش يزعل مني بسبب الفيديو وباعتذر لكم كلكم"

نقيب نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة بتونس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" علق على لفيديو، وقال ،:"الاعتذار مقبول، و أتوجه بالشكر إلى نقابة المهن الموسيقية والصديق الفنان النقيب مصطفى كامل، وكل مجلس الإدارة الموقر".

الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أعلن أمس الاثنين عن إحالة مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش للتحقيق، وإيقافه عن العمل لحين مثوله أمام الشئون القانونية ولجنة التحقيقات اليوم الثلاثاء، بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها عن زيارته الأخيرة إلى تونس الأخيرة .