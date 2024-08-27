تعرف على موعد حفل نيكول سابا بـ كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تستعد اللبنانية نيكول سابا، لإحياء حفل غنائي في محافظة كفر الشيخ، والمقرر إقامتها يوم 30 أغسطس المقبل.

وروجت نيكول للحفل، ونشرت البوستر الخاص بها، على حسابها بموقع "إنستجرام"،و علقت: "احفظوا التاريخ "الجمعة 30 أغسطس، أنا في انتظاركم".

وكانت نيكول سابا، قد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها الجديدة "خِلصت خلاص" وهي من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

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