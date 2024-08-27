بالصور- أحدث ظهور لـ عبير صبري والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها، أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل عدد كبير من جمهورها.

ونشرت عبير الصور، على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، ارتدت خلالها توب وجيب باللون الأسود.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "الحب كله، قمر، قمري ربنا يحفظك، ماشاء الله تبارك الله، أيقونة الأنوثة الغير مصطنعة".

يذكر أن أخر أعمال عبير صبري، كان مسلسل "حدوتة منسية" وشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

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