راغب علامة يرد على الهجوم: "يا جبل ما يهزك ريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

رد الفنان راغب علامة، على الهجوم الذي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علامة خلال لقائه ببرنامج "أغاني أغاني": "يا جبل ما يهزك ريح، مبحبش أجاوب على ناس مش موجودين، وأسامي وهمية، يعني لو أشخاص معروفين بروح وأواجهم".

وتحدث عن الفنان عبدالله الرويشد: "هو صديقي وحبيبي، وأنا كلمته في التليفون، وأقول له الحمد لله على سلامتك، وهو من أحلى الشخصيات الذين تعرفت عليهم في حياتي وأتمنى من الله أن يعطيه الصحة".

يذكر أن، الفنان راغب علامة طرح مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "التِّقيل تِقيل"، من كلمات أحمد حسن راؤل، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل.