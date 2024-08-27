شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد أمام مصطفى شعبان فى مسلسل حكيم باشا رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة دينا فؤاد إلى أسرة مسلسل "حكيم باشا" للنجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه فى رمضان 2025، والعمل من تأليف محمد الشواف فى ثالث عمل يجمعهما على التوالى، فيما يتولى إخراج العمل أحمد خالد أمين والإنتاج لشركة سينرجى، وتدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى.

وتواصل شركة سينرجى إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة وذلك رغبة منهم فى بدء التصوير بوقت مبكر والانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان 2025، حيث تم التعاقد بشكل رسمى فى وقت سابق مع الفنان رياض الخولى، الذى كان قد تعاون مع مصطفى شعبان فى مسلسل بابا المجال خلال شهر رمضان قبل الماضى 2023.

وقدمت دينا فؤاد فى شهر رمضان الماضى مسلسل حق عرب، والذى شارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أما مصطفى شعبان فقدم فى رمضان الماضى 2024، مسلسل المعلم وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.